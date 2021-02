Hisarcık'ta deprem sonrası toplanma alanları belirlendi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde deprem sonrası “toplanma alanları” her mahalle için ayrı ayrı belirlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2021 yılını “Afet Eğitim Yılı” olarak ilan etmesinin ardından, Kütahya Valisi Ali Çelik'in talimatlarıyla Hisarcık ilçesinde deprem sonrası “toplanma alanları” her mahalle için ayrı ayrı belirlendi ve mahalle sakinlerinin fark edebileceği tabelalarla işaretlendi.

Toplanma alanlarının önemine dikkat çeken Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, deprem sonrasında vatandaşların paniğe kapılarak özel arabalarıyla hareket etmeleri sonucu oluşabilecek risklere vurgu yaparak, her mahalle için belirlenen toplanma alanlarında bir araya gelinmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca deprem sonrası mobil telefon hatlarında oluşan yoğunluğu da hatırlatan Kaymakam Karadağ, bu tür zamanlarda her köy ve mahalle muhtarıyla Kaymakamlığa bildirilen sabit telefon hatları aracılığıyla iletişim kurulacağını, dolayısıyla her muhtarın kolaylıkla ulaşabileceği bir sabit hattın çok önemli olduğuna dikkat çekti.