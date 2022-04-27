Hisarcık'ta dereceye giren öğrenci ödüllendirildi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce “Okuma Hareketi” projesi çerçevesinde düzenlenen “Mehmet Akif Ersoy'a Mektup” isimli yarışmada Kütahya'da 3.olarak dereceye giren Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi Eylül Kantekin İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci tarafından hediye çekiyle ödüllendirildi.

Başarısından dolayı Eylül Kantekin'i kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, "İlçe ve ildeki başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiren Şehit Fatih Seven Ortaokulumuz Kütahya'da düzenlenen “İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a Mektup” isimli yarışmada dereceye girerek bizleri gururlandırmıştır. Öğrencimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca emeği geçen öğretmen ve idarecilerimize de çok teşekkür ederim" dedi.