Hisarcık'ta dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk, orta ve liseler arası İstiklal Marşını Güzel ve Etkili Okuma Yarışmasında ilkokullar arası yarışmada birinci olan Cumhuriyet İlkokulundan Zeynep Şimal Tanık'a, ikinci olan Karbasan İlkokulundan Ecrin Nisa Yavuz'a, üçüncü olan Dereköy İlkokulundan Ferhan Ceylin Efenk'e, ortaokullar arası yarışmada birinci olan Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulundan Münevver Şengül'e, ikinci olan Dereköy Ortaokulundan Fadime Ölmez'e, üçüncü olan Şehitler Ortaokulundan Ayşe Naz Varol”a, liseler arası yarışmada, birinci olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden Rabia Düşer'e, ikinci olan Anadolu İmam Hatip Lisesinden Muharrem Efe Candan'a, üçüncü olan Çok Programlı Anadolu Lisesinden Ayşe Coşar”a, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen liseler arası “On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal” konulu kompozisyon yarışmasında birinci olan Anadolu İmam Hatip Lisesinden Gamze Zehra Kul'a, ikinci olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden Rabia Düşer ve üçüncü olan Anadolu İmam Hatip Lisesinden Eylül Koçu'ya ödülleri Kaymakam Buğra Karadağ, Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Burak Kavaslar ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından verildi.