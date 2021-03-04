Hisarcık'ta Dinamik Denetim Modeli kapsamında Korona virüs denetimi yapıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kontrollü normalleşme dönemine geçilmesinin ardından Dinamik Denetim Modeli kapsamında Korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve denetim ekiplerince iş yerleri ve semt pazarında gerçekleştirilen denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Kütahya'nın Türkiye Risk Haritasına göre turuncu renkle “yüksek riskli” iller arasında yer aldığına dikkat çeken Kaymakam Buğra Karadağ, iş yeri sahiplerinden ve vatandaşlardan kurallara harfiyen uymalarını, turuncudan kırmızıya geçmeleri durumunda yeniden yasakların başlayacağı uyarısında bulundu.