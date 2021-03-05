Hisarcık'ta “Dinamik Denetim Modeli" toplantısı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kontrollü normalleşme dönemine geçilmesinin ardından ‘'Dinamik Denetim Modeli'' kapsamında koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kaymakam Buğra Karadağ başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Koç, İlçe Emniyet Amiri Erkan Şen, İlçe Devlet Hastanesi Müdürü İsa Gök, İlçe Özel İdare Müdürü Süleyman Erdoğan, Yazı İşleri Müdürü Ali Köse, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Tosun, İSDEM yetkilileri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen katıldı.

Toplantıda kontrollü normalleşme dönemine geçilmesinin ardından ‘'Dinamik Denetim Modeli'' kapsamında İlçede yapılacak olan denetimler hususunda gerekli tedbirlerin alınması ve bu denetimlerde görev alan ekiplerin görev dağılımı hususunda kararlar alındı.