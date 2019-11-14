İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık'ta ‘Diyabet günü sağlığa yürüyoruz' etkinliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Hastanesi organizasyonu ile 14 Kasım Dünya Diyabet gününde toplumda fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “sağlığa yürüyoruz” etkinliği düzenledi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Hastanesi organizasyonu ile 14 Kasım Dünya Diyabet gününde toplumda fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “sağlığa yürüyoruz” etkinliği düzenledi.


İlçe stadında başlanan ve spor sahası çevresinde devam eden yürüyüşe Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, İlçe Hastanesi Müdürü İsa Gök, kurum amirleri, sağlık personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nün 2018-2019 yılları temasını “Diyabet ve Aile” olduğunu belirten yetkililer, bu yılki kampanyanın aile temasının seçilmesinin amacının diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık oluşturmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemek olduğunu ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.