Hisarcık'ta 'Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi' kursu açıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi kursu açıldı.

Çok Programlı Anadolu Lisesinde açılan 48 saatlik Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi kursuna 32 kursiyer katılıyor.

Makina ve Tesisat Öğretmeni Adem Şentürk nezaretinde açılan kursta kursiyerlere, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrama, iş kazası ve meslek hastalıklarından korunma, yöntemlerini bilme, acil durumlarda gerekli tedbirleri alma, doğalgaz kazanı yakma, temizlik ve bakımını yapma konularında bilgiler veriliyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, kurs sonunda bireylerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygulayabilmesi ve doğalgaz yakıtlı kazanı yakma kurallarına uygun olarak kazanı yapma işlemi gerçekleştirilmesinin amaçlandığını söyledi.