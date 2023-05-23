Hisarcık'ta “Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi” kursu açıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce “Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi” kursu açıldı.

Kaymakam İsmail Tosun'un talimatıyla kamu kurumu ve kuruluşlarında doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi alanında eğitimli kişilerin olması ve işlerin aksamaması amacıyla Halk Eğitim Merkezi'nde Kurs eğiticisi Makine Öğretmeni ve Makine Mühendisi İskender Özdağ'ın nezaretinde açılan 48 saatlik Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi kursuna 15 kursiyer katıldı.

Eğitimin son gününde pratik olarak Kaymakamlık Hizmet Binasında kazan dairesinde kursiyerlere doğalgaz yakıtlı sistem anlatıldı.