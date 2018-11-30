Hisarcık'ta 'Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi' Kursu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından " Doğalgaz yakıtlı Kalorifer Ateşçisi" kursu düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, doğal gaz yakıtlı kazan yakma, çalıştırma bilgi ve becerisine sahip kişiler yetiştirmek amacıyla usta öğretici Sıhhi Tesisat Öğretmeni İsmail Kara nezaretinde Atatürk İlkokulunda açılan “Doğalgaz yakıtlı Kalorifer Ateşçisi ” kursuna 28 kursiyerin katıldığını belirtti.

Kaya, kurs sonunda, temiz bir enerji kaynağı olan doğalgazın kullanımını öğrenmiş, bu konuda sertifikası olan bilinçli kişilerin bu işi en güvenli şekilde yapacaklarını ifade etti.

Toplam 48 saatlik kurs sonunda yapılacak olan teorik ve uygulamalı sınavda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanacaklar.(MA-EFE)