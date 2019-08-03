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Hisarcık'ta domuzlar mısır tarlalarına zarar veriyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde aç kalan domuzların mısır tarlalarına zarar verdiği bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde aç kalan domuzların mısır tarlalarına zarar verdiği bildirildi.


İlçede yerleşim alanlarının yakınlarına kadar inerek mısır tarlalarını talan eden domuz sürüleri çiftçileri canından bezdirdi.


İlçede 3 yıldan beri görülmemiş bir domuz popülasyonu yoğunluğu olduğunu belirten Çiftçi Hasan Soyugür,” Tarım açısından bol yağışlı bir yıl geçirdik. Toprağın verimi de gayet güzel. Ancak yakınlarımıza kadar gelen aç domuzlar mısır tarlalarımızı talan ediyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Domuzla etkin mücadele için yetkililerden sürek avı düzenlemelerini istiyoruz” dedi.

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