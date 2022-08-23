Hisarcık'ta "Emlak danışmanlığı kursu" açıldı

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Emlak Danışmanlığı Kursu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Halk Eğitim Merkezinde Usta öğretici Merve Yavuz nezaretinde açılan Emlak Danışmanlığı Kursuna 23 kursiyer katılıyor.

120 saat süreli Emlak danışmanlığı kursunda kursiyerlere, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ile iletişim, emlak işlemleri, tapudaki işlemler ve emlak gündemini takip konularında eğitim veriliyor.

Emlak Danışmalığı Kursunu bitiren bireylerin, tapu sicili ve kadastro iş ve işlemlerini yürütmesi, kişilerin hak ve hukuklarını koruyarak mülkiyet dava işlemlerini yürütmesi, emlak bürosu açma ve pazarlama işlerini yapması, müşterilerle etkin iletişim kurarak pazarlama işlemini gerçekleştirmesi, imar projelerini inceleyip ve emlak türlerini ayırt ederek emlak değerlemesi yapabilmesi amaçlanıyor.