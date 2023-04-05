Hisarcık'ta en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Halk Kütüphanesinden geçen yıl en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun, İlçe Halk Kütüphanesine üye olup geçen bir yıl boyunca kütüphaneden en çok kitap okuyan Cumhuriyet İlkokulundan Ayşegül Demir, Melek Er ve Elif İkra Demir'i makamında kabul etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu'nun da hazır bulunduğu kabulde öğrencileri tebrik eden Kaymakam Tosun, çeşitli hediyeler verdi.