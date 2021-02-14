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Hisarcık'ta eski muhtar Koronaya yenildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy’ün eski Mahalle Muhtarı Ömer Yiğit, yakalandığı Korona virüs hastalığını atlatamayarak yaşamını yitirdi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'ün eski Mahalle Muhtarı Ömer Yiğit, yakalandığı Korona virüs hastalığını atlatamayarak yaşamını yitirdi.


62 yaşında 3 çocuk babası Dereköy'ün sevilen eski Mahalle Muhtarı Ömer Yiğit, tedavi gördüğü hastanede Koronoya yenik düştü.


Yaklaşık 10 günden beri Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımda Korona virüs tedavisi gören eski Mahalle Muhtarı Ömer Yiğit hayatını kaybetti. Ömer Yiğit'in cenazesi Dereköy Mezarlığında salgın tedbirleri kapsamında cenaze namazı kılınmasının ardından toprağa verildi.

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