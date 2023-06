Hisarcık'ta eTwinning projesine katılan lise öğrencilerine katılım belgesi verildi

Kütahya'nın Hisarcık ilesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde eTwinning projesine katılan öğrencilere katılım belgeleri verildi.

Matematik Öğretmeni Kübra Sancı koordinesinde "Math Is Everywhere" (Matematik Her Yerde) isimli eTwinning projesi başlatıldı. 14 hafta süren proje sonunda projede yer alan öğrencilere proje koordinatörü olan Matematik Öğretmeni Kübra Sancı tarafından katılım belgeleri verildi.

Proje sayesinde öğrencilerin Matematiğin günlük hayattaki yerinin farkına varma, matematik ile ilgilenen bilim adamları, STEM ve Matematiksel Modelleme ile ilgili bilgi edinme fırsatı bulduklarını söyleyen Okul Müdürü İsmail Aydın,” Bunun yanında katılımcılar birçok Web 2.0 aracını, Matematik Yazılım Programı olan Geogebrayı ve 3D Tasarım Programı olan Tinkercad programını kullanmayı öğrendi. Projedeki etkinlikleri başarı ile tamamlayan proje ekibimizi ve Matematik Öğretmenimiz Kübra Sancı'yı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.