Hisarcık'ta evde bakım hizmeti verilen yaşlı hastalar unutulmadı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 18-24 Mart “Yaşlılara Saygı Haftası” nedeniyle İlçe Hastanesinde görevli sağlık personeli tarafından köylerdeki evde bakım hizmeti verilen yaşlı hastalar ziyaret edildi.

İlçe Hastanesinde görevli Ebe Gülcan Ergin ve Hemşire Halil Erdoğdu, Karbasan, Beyköy, Kutluhallar ve Kurtdere köylerinde evde bakım hizmeti verilen 8 yaşlı hastayı ziyaret ederek tansiyonları ölçüp, kan şekerlerine baktılar. Ayrıca bakım konusunda eğitim verdiler.

Daha sonra köylülere, yaşlılarda beslenme, işitme kaybı, idrar kaçırma, düşme ve demans konularını içeren broşürler dağıtıldı.