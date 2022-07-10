Hisarcık'ta feci kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden genç, Karaağıl köyünde toprağa verildi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden genç, Karaağıl köyünde toprağa verildi.
Dün sabaha karşı Hisarcık-Simav karayolunun 3. kilometresinde kullandığı aracıyla tarlaya savrulan ve yangın çıkan otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Burak Taşdemir, ilçeye bağlı Karaağıl köyünde toprağa verildi. 21 yaşındaki Taşdemir'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Karaağıl köyü mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan da katıldı.