İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hisarcık'ta feci kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden genç, Karaağıl köyünde toprağa verildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden genç, Karaağıl köyünde toprağa verildi.


Dün sabaha karşı Hisarcık-Simav karayolunun 3. kilometresinde kullandığı aracıyla tarlaya savrulan ve yangın çıkan otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Burak Taşdemir, ilçeye bağlı Karaağıl köyünde toprağa verildi. 21 yaşındaki Taşdemir'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Karaağıl köyü mezarlığına defnedildi.


Cenazeye Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan da katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.