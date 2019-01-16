Hisarcık'ta Filografi Kursu açıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ‘Filografi Kursu' açıldığı bildirildi.

Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Atölyesinde açılan “Çiviyle telin aşkı” olarak tanımlanan kursa, özellikle öğretmen ve memurların ilgi gösterdiğini söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, “ Dünya çapında yapımı zor olduğu için unutulmaya yüz tutan el sanatlarından filografi, kursiyerlerimizin ellerinde yeniden hayat bulmaya başladı. El Sanatları Öğretmeni Leyla Çelik nezaretinde 14 kursiyerin katıldığı 120 saatlik kursta kursiyerlerimiz çivi ve teli ile değişik desenler örmeyi, farklı motifler oluşturmayı öğrenebilecektir. İlçemizde ilk defa açılan kursumuzda her geçen gün harika eserler ortaya çıkmaktadır” dedi.

Filografinin ahşap bir zemin üzerine çakılmış çiviler arasından teller geçirilip, belli örgü teknikleri kullanılarak çeşitli desenler meydana getirilmesi sanatı olduğunu belirten El Sanatları Öğretmeni Leyla Çelik, “Filografi ile hat yazıları, simetri desenler, çizgi film karakterleri, amblemler, çiçekler, vav harfleri, bayrak, lale, hayvan figürleri, camiler ve sayamadığımız bir sürü figür. hayalinizde canlandırdığınız her şeyi çizip yapabilirsiniz. Bu çerçevede kursiyerlerimiz de çivi ve tel ile farklı desenler oluşturup yine değişik örme teknikleriyle birçok ürün elde edebileceklerdir” diye konuştu.