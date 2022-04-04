Hisarcık'ta futsal turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Okulun Spor Kulübü Öğretmenleri Mine Tomta ve Başak Karslı tarafından organize edilen futsal turnuvası öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Turnuvanın hakemliği Müdür Yardımcısı Sait Bütün tarafından yapıldı.

Müsabakalar sonunda 12/A sınıfı birinci, 11/C sınıfı ikinci, 12/B sınıfı ise üçüncü oldu. Turnuvada dereceye giren öğrenciler okul idaresi tarafından ödüllendirildi.

Okul Müdürü İsmail Aydın, turnuvayı düzenleyen öğretmenlere ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti.