Hisarcık'ta gençlik buluşması

Hisarcık AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen “İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye” gençlik buluşması gerçekleşti.

Yoğun katılımın olduğu Belediye Düğün Salondaki programa, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsoy, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Varol, İlçe Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın, İl Genel Meclisi Üyeleri İbrahim Kılıç, Mustafa Şen, partililer ve gençler katıldı.

Toplantıyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Hisarcık AK Parti Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Varol tarafından düzenlenen “İlk oyum Erdoğan'a, İlk oyum AK Partiye” buluşmasını İl Başkanımız Mustafa Önsoy, İl Gençlik Kolları Başkanımız Usame Doğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirdik. İstikbalimiz gençlerimize güvenimiz tamdır. Türkiye Yüzyılı, Teknofest gençliğinin dinamizmi ve vizyonuyla Gençliğin Yüzyılı olacak” dedi.