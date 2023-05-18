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Hisarcık'ta Gençlik Haftası yürüyüşü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi.


Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından 15 - 21 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen yürüyüş Hükümet Konağı önünde önünden başladı, Kapalı Pazar yerinde sona erdi.


Yürüyüşe Kaymakam İsmail Tosun, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Burak Kavaslar, Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Yılmaz Uçar, kurum amirleri ile öğrenciler katıldı

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