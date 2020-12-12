Hisarcık'ta GES projesi

Hisarcık Belediye Fatih Çalışkan, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü, ziyaret ederek ilçeye yapılacak Güneş Enerji Santrali (GES) projesi hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Belediye Fatih Çalışkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İller Bankası (İlbank) Genel Müdürümüz Yusuf Büyük'ü, Milletvekilimiz İshak Gazel ile birlikte ziyaret ederek, önümüzdeki yıl ilçemize yapacak olduğumuz Güneş Enerji Santrali (GES) projesi hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Genel Müdürümüze bu zamana kadar beraber çalışarak gerçekleştirmiş olduğumuz Atık Su Arıtma Tesisi, İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesi altyapı çalışmalarında ilçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.