İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık'ta gıda üretimi yapılan iş yerleri Korona virüs konusunda bilgilendirildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda üretim ve perakende satış yapan iş yerlerinde Korona virüs bilgilendirme denetimleri gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda üretim ve perakende satış yapan iş yerlerinde Korona virüs bilgilendirme denetimleri gerçekleştirildi.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, gıda Kontrolör görevlilerince ilçede faaliyet gösteren gıda üretim ve perakende satış yerlerinde Korona virüs hakkında işletmelerce alınacak tedbirler ile ilgili bilgilendirme denetimlerinin devam ettiğini belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.