Hisarcık'ta giyim kursu yıl sonu sergisi

Hisarcık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Hamamköy'de açılan giyim kursunun yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, Ekim ayında başlatılan 25 bayanın katıldığı giyim kursunun 7 ay boyunca devam ettiğini, Hamamköy'de yaşayan bayanlar için giyim atölyesinin Yaşam Merkezi haline getirildiğini söyledi.

Kursun açılmasında her türlü desteği sağlayan Köy Muhtarı Ahmet Çalışkan'a, çalışmalarından dolayı kurs öğretmeni ve kursiyerlere teşekkür eden Müdür Sebiha Kaya, bundan sonraki yıllarda da Hamamköy'de ve diğer köylerde açacakları kurslarla Köyleri Yaşam Merkezi haline getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Yaşam Merkezinde açılan giyim kursu sergisin de Kurs Öğreticisi Ümran Sevinç nezaretinde 7 ay boyunca dikmiş olduğu kıyafetler sergilendi. Sergisinin açılışını yapan Kaymakam Hasan Çiçek ve Belediye Başkan Vekili Ayşe Uludoğan sergilenen kıyafetler hakkında Kurs Öğreticisi Ümran Sevinç'te bilgiler aldı.

Köylülerin yoğun ilgi gösterdiği sergi açılışı sonunda davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi.