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Hisarcık'ta gönüllü kursiyerlerden maske üretim seferberliğine destek

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Halk Eğitim Merkezinde çeşitli alanlarda eğitim alan kadınlar yeni tip Korona virüse (Covid-19) karşı cerrahi maske üretimine başladılar.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Halk Eğitim Merkezinde çeşitli alanlarda eğitim alan kadınlar yeni tip Korona virüse (Covid-19) karşı cerrahi maske üretimine başladılar.


Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, merkezde farklı alanlarda kurslara katılan gönüllü kadınların, dikiş makinelerinin başına geçerek ülke için cerrahi maske üretimine başladıklarını belirtti.


İlk etapta 1000 maske üretimi gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen Müdür Sebiha Kaya,” Bu zor süreçte ülkemize katkı sunmak amacıyla gönüllü vefakar kadınlarımızla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de malzeme desteğiyle cerrahi maske üretimine başladık. Sosyal mesafe ve diğer tedbirleri de göz önüne alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin geleceği için her zaman hem emeği, hem de dualarıyla ön planda yer alan kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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