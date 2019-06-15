Hisarcık'ta gözleme hayrı

Hisarcık'ın Şehitler Mahallesi'nde kadınlar tarafından gözleme hayrı düzenlendi.

Günler öncesinde kendi aralarında organize olan kadınlar hayırseverlerin getirdiği un ve yağdan sabah erken saatlerden itibaren Şehitler Mahallesi'de kurulan saçlarda gün boyu pişirilen yağlı gözlemeler ilçe halkına dağıtıldı. Ayrıca cami cemaati için ilçe merkezindeki cami girişlerine gözleme bırakıldı.

Gözleme pişiren kadınları ziyaret eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçede çok eski dönemlerde kurulan Seydi Resul zaviyesinin çok eski dönemlerde ihtiyaç sahibi yerlilere ve yolculara hizmet ettiğini belirterek,” Seydi Resul zaviyesi o dönemlerde bölgede yaşayan muhtaç insanlarla, bölgemize yolu düşenlerin yiyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyorlarmış. Yıllardan beri bu güzel geleneği kadınlarımız devam ettirmektedir. Emeği geçen tüm kadınlarımızdan ve katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun“ diye konuştu.