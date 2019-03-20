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Hisarcık'ta ‘Hacivat ve Karagöz ormanları koruyor' tiyatro gösterisi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeki ilkokullarda, Dünya Ormancılık Günü ve Ağaç Bayramı etkinlikleri kapsamında Orman Genel Müdürlüğünce “Hacivat ve Karagöz Ormanları koruyor” oyunu sergilendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki ilkokullarda, Dünya Ormancılık Günü ve Ağaç Bayramı etkinlikleri kapsamında Orman Genel Müdürlüğünce “Hacivat ve Karagöz Ormanları koruyor” oyunu sergilendi.


Öğrencilerde orman sevgisi oluşturmak ve orman yangınlarına karşı duyarlılığı sağlamak amacıyla tiyatro ekibi tarafından Merkez Cumhuriyet İlkokulu ile Dereköy ve Kutluhallar köyü ilkokullarında gösterime sunulan “Hacivat ve Karagöz Ormanları koruyor” oyunu öğrenciler tarafından beğeni ile izlendi. Gösteride; Orman yangınlarında yapılması gerekenler, yangın görüldüğünde kime haber verilmeli ve orman canlılarının korunması konuları eğlenceli bir şekilde işlendi


Hisarcık Orman İşletme Şefi Nihat Acat, gösterime sunulan tiyatro oyunuyla çocukları eğlendirerek orman sevgisi aşılamayı amaçladıklarını belirterek, “Bugüne kadar tiyatro gösterisiyle üç ilkokulda yaklaşık 200 öğrenciye ulaştık. Önümüzdeki günlerde tiyatro ekibi tarafından Merkez Atatürk, Karbasan ve Hasanlar köy ilkokullarında da tiyatro gösterisi sunulacak” dedi.

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