Hisarcık'ta Hafızlık, Ezan ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlemiş olduğu İmam Hatip Ortaokulları arası Hafızlık, Ezan ve Kur'an'ı Kerim'i Güzel Okuma Kütahya ilçeleri final seçmeleri Hisarcık ilçesinde düzenlendi.

Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen yarışma saygı duruşu, İstiklal Marşı´nın okunması ve Kur'an tilavetiyle başladı. Yarışmaya Kütahya'nın ilçelerindeki İmam Hatip Ortaokullarından katılan 35 kız ve erkek öğrenci Kur'an'ı Güzel Okuma, Hafızlık ve Ezan Okuma kategorilerinde birbirleriyle yarıştı.

Jüri üyeliklerini DPÜ İslami İlimler Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Abdullah Çakır, İl Müftülüğü Vaizi Yahya Özen, Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Türkhan ve Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Altan Ak'ın yaptığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Sak ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Var tarafından verildi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Yaman, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl İmam Hatip Okulları arasında ezan, Kur'an ve hafızlık yarışmaları düzenlendiğine vurgu yaparak,” Böylelikle bu alanda öğrencilerde farkındalık uyandırma ve bilinçlenme sağlanması hedeflenmektedir. Bu yıl da Kütahya ilçeleri arası İmam Hatip Ortaokulları ezan, Kur'an ve hafızlık yarışmalarına Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu olarak biz ev sahipliği yaptık. Yarışmaya 12 ilçeden 35 öğrenci katılmıştır. Yarışmalar neticesinde 12 öğrenci ilk 3'e girerek Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan'ın da destekleriyle altınla ödüllendirildi. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla da diğer bütün öğrencilere son zamanlarda çocuklar arasında çok popüler olan ilgi gören zeka oyunlarıyla ödüllendirildi. Bu tür hayırlı ve güzel faaliyetlerin artarak devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.(MA-EFE)