Hisarcık'ta Hafızlık hazırlık sınıfı öğrencilerine tablet bilgisayar

İlçe Müftülüğünü ziyaret ederek İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol'dan yapılan hizmetler hakkında bilgi alan İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Hafızlık hazırlık sınıfında okuyup da online dersleri uzaktan takip edemeyen öğrencilere tablet hediye etti. Tadilatı yapılacak 04-06 yaş grubu Kuran kursu ve yapılacak Diyanet Gençlik Merkezinde de incelemelerde bulunan İl Müftüsü Demirtaş, daha sonra Çarşı Camiin de cemaatle buluşarak Allah'ın rızasının nasıl kazanılabileceğini anlattı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Müftüsü Akyol, İl Müftüsü Demirtaş'a teşekkür etti.