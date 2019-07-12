Hisarcık'ta Halı Saha Futbol Turnuvası

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile Yaz Kur' an Kursunda okuyan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan protokol gereğince Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Müftülük işbirliği ile köylerdeki Yaz Kur' an Kurslarında okuyan öğrenciler arasında düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası sonunda; Şampiyon Hasanlar Köyü Kur'an Kursu olurken, ikinci Kutluhallar Köyü Kur'an Kursu, üçüncü ise Dereköy Kur'an Kursu takımı oldu. En Centilmen Takım Yoncaağaç Köyü Kur'an Kursu seçildi. Turnuvada dereceye giren takımlara kupaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar tarafından verildi.