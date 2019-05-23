Hisarcık'ta halka ve öğrencilere deprem eğitimi

Belediye hizmet binası önünde vatandaşlara verilen eğitimin ardından okullardan gruplar halinde gelen öğrencilere AFAD görevlileri tarafından depremlere nasıl hazırlıklı olunacağı, deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği ve doğru davranış şekillerinin neler olduğu uygulamalı olarak anlatıldı.

Daha sonra sırayla Simülasyon Tır'ına alınan öğrenciler araç içerisinde 6 şiddetinde deprem deneyimi yaşadı. Sarsıntı esnasında ellerini başlarının üzerinde kenetleyip yere çöken öğrenciler heyecanlı anlar yaşadı. Eğitim sonunda öğrencilere deprem anında yapılması gereken bilgiler içeren kitapçık dağıtıldı.

Türkiye'nin ve Kütahya'nın deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, ”Türkiye'deki Kuzey Anadolu fay hattı dünyanın en uzun ikinci fay hattı. Güney Anadolu fay hattı da ondan aşağı kalmaz. Tarih boyunca yaşadığımız depremlere baktığımız zaman bizim bunlarla birlikte yaşamasını gerektiği açıkça ortada. Kütahya deprem şehri, son 50 yıl içerisinde iki büyük deprem yaşamışız, 1970 yılında Gediz, 2011 yılında Simav depremleri. Demek ki bu risklerle yaşamasını öğrenmemiz gerek. Bunu korkutmadan yapmamız lazım. Vatandaşa bu korkuyu vermeden yapmak lazım. Bu yüzden en güzel öğrenmenin yaşayarak, deneyerek öğrenme olduğu düşüncesinden hareketle AFAD tarafından Deprem Simülasyon Tırı projesi geliştirildi. Şu an Türkiye'de bu tırdan üç tane bulunmaktadır” diye konuştu.