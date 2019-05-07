Hisarcık'ta her gün 200 kişiye iftar yemeği

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla her gün yaklaşık 200 kişiye sıcak yemek veriliyor.

Hisarcık Belediyesinin organizasyonu çerçevesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının katkılarıyla Kapalı Pazar Yerinde kurulan ve 4 çeşit yemeğin verildiği iftar çadırında, birlik ve beraberliğin en güzel örnekleri sergileniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar çadırı geleneğini devam ettirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Ramazan paylaşmanın, birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü duygularının yoğun olarak yaşandığı bir ay. Ramazan sayesinde toplumun ayrı ayrı kesimlerinden bir araya gelen insanlar, birlik ve beraberlik ruhunu oluşturmaktadırlar. Ramazan ayı boyunca devam edecek iftar çadırı uygulamasının yanı sıra ilçede yemek yapamayacak kadar yaşlı, fakir ve kimsesiz 80 kişinin evlerine belediye ekiplerimiz tarafından 4 çeşit iftar yemeği götürülmektedir. Dileyen herkes iftar çadırında iftarını açabilir. İftar soframıza katkıda bulunan Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına da çok teşekkür ediyorum. Çadırda yemek vermek isteyen hayırsever vatandaşlarımız belediyemiz yetkilileriyle irtibata geçebilirler" diye konuştu.