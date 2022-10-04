Hisarcık'ta “Hz.Peygamber'in Hikmet Dolu Daveti" konulu konferans

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Hisarcık İlçe Müftülüğünce “Hz. Peygamber'in Hikmet Dolu Daveti" konulu konferans düzenlendi.

Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın konferans konuğu olarak katıldığı programa ilçe Kaymakamı İsmail Tosun, Hisarcık Belediye Başkan Vekili Adil Eroğlu, Emet Müftüsü İsmail Çınar, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Program İmam Hatip Üzeyir Çalışkan'ın Kur'an tilaveti ile başladı. Cami görevlileri Hasan Hüseyin Kırlı ve Hasan Ali Yılmaz'ın okuduğu ilahilerin ardından 2022 yılı sinevizyonu izlendi.

Hisarcık İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol açılış konuşmasında, programa yoğun katılım gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, İslam davetinin hayat veren, gönülleri namazla diri tutan bir davet olduğunu dile getirdi.

“Hz.Peygamberin Hikmet Dolu Daveti" konulu konferansta yaptığı konuşmada, İslam dininin bir davet dini olduğunu belirten Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş,” Yüce Rabbimiz, “sizden hayra çağıran, iyiliği açıklayan, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun” buyurarak İslam davetinin, yaratana saygı, yaratılana sevgi, insanlığı iyiliğe, barışa, kardeşliğe çağrı daveti olduğunu adeta haykırıyor. İslam Davetinin iki gerekçesi vardır, birincisi insanlığın varoluşu ve kainatta en değerli varlık olması sebebi ile şükre ve teşekküre davet etmek, ikincisi insanın ölümlü bir varlık olması sebebi ile ahirete hazırlık daveti yapmak" dedi.

“İslam davetinin temelinde tebliğ, davet ve irşat kavramları vardır”

Müftü Demirtaş, İslam davetinin temelinde tebliğ, davet ve irşat kavramlarının olduğunu belirterek, " İslam daveti önce duyuru ile başlar. Bu tebliğdir. Sonra davet dediğimiz çağrı ile devam eder. Tebliğde çağrı ve mesaj esastır. Davette ise kişi ve hedef kitlenin durumu esastır. Çağrınızın içeriği, kimi davet ediyorsak ona göre şekillenir. İrşat ise Müslümanlara görevlerini hatırlatmak, onları rüşte davet etmektir. Rüşt, doğru hedefe doğru yolla gitmektir. İrşat yolu ile Müslümana doğru yol ve doğru hedef gösterilir. Görevleri, sorumlulukları ve amaçları hatırlatılır. Müslümanın hayatında hem yol, hem hedef meşru olmalıdır" dedi.

“İslamiyet'in evrensel ve misyon sahibi bir dindir”

İslamiyet'in evrensel ve misyon sahibi bir din olduğuna dikkat çeken Müftü Demirtaş, İslam davetinin misyonerlikten içerik ve amaç açısından farklı olduğunu belirterek,” Müslümanın amacı insanları Müslüman yapmak değildir. Ya nedir? İslam'a davet etmektir. Önce duyurmak (tebliğ) sonra çağırmaktır. Çağırmanın içinde teşvik etmek vardır. Ama zorlamak yoktur. Hidayeti veren Allah'tır. Misyonerlik faaliyeti ile insanlık sömürülmüştür. Ülkeler işgale hazır hale getirilmiştir. Bizde ise fetih vardır. Gönülleri almak ve gönüllere girmek. Şanlı ecdadımız fethettiği yerlere medeniyet götürmüş, oralara hizmet etmiş, asimile etmemiştir" diye konuştu.

“Müslümanın amacı insanları Müslüman yapmak değildir”

Müslümanın amacının insanları Müslüman yapmak olmadığına dikkat çeken Müftü Demirtaş,” Ya nedir? İslam'a davet etmektir. Önce duyurmak (tebliğ) sonra çağırmaktır. Çağırmanın içinde teşvik etmek vardır. Ama zorlamak yoktur. Hidayeti veren Allah'tır. Misyonerlik faaliyeti ile insanlık sömürülmüştür. Ülkeler işgale hazır hale getirilmiştir. Bizde ise fetih vardır. Gönülleri almak ve gönüllere girmek. Şanlı ecdadımız fethettiği yerlere medeniyet götürmüş, oralara hizmet etmiş, asimile etmemiştir" dedi.

“İslam daveti hikmet temelli ve basiret vizyonlu olması gerek”

İslam davetinin hikmet temelli ve basiret vizyonlu olması gerektiğini söyleyen Müftü Demirtaş, “Hikmette, sağlamlık, sözde ve eylemde isabetlilik, derinlik, incelik, muhatabın durumunu dikkate alarak uygunluk, aşamalık, kolaylık ve yerindelik esastır. Muhataba ağzının payını değil, gönlünün payını vermektir. “Basiret” ise ilim ve izan ile akılları, vicdanları ve iradeleri doyurarak çağırmak esastır. İnadına ve körü körüne değil, ilim ve yakın üzere çağırmaktır. Hz. Peygamberin hayatında hikmet ve basiret örneklerini görüyoruz " dedi.

Müftü Demirtaş, Hz. Peygamberden hikmet örnekleri verdiği konferansın sonunda çağımız insanının en önemli sapma noktasını şüphe ve şehvetler olduğunu belirterek, "Çağımız insanı ve gençliği şüphelerle akılları çelinmektedir. Deizm ve ateizm başta olmak üzere materyalizme karşı şüpheleri gidecek irşat ve tebliğ çalışmasına, yeni nesil irşat sistemine ihtiyaç var. Ayrıca çağımız hedonizm ve zevkçilik üzerinden cinsel sapmaların yaşandığı bir çağ olması nedeni ile gençliğin enerjisini olumlu yerlerde kullandıracak sportif, kültürel ve sosyal aktivitelere ihtiyaç var. İslam dini güzel ahlak ve temsil ile yayılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Konferans Emet Müftüsü İsmail Çınar'ın hatim duası ile sona erdi. Program sonunda İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, 40 maddeden oluşan " Rızık ve İş Ahlakı " konulu tabloyu ilçe Kaymakamı İsmail Tosun ile Belediye Başkan Vekili Adil Eroğlu'na hediye etti.