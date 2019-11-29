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Hisarcık'ta idareci, öğretmen, öğrenci ve personele diyabet eğitimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde idareci, öğretmen, öğrenci ve personele diyabet eğitimi verildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde idareci, öğretmen, öğrenci ve personele diyabet eğitimi verildi.


Okulun konferans salonunda Müdür yardımcısı Deniz Ertan ile Muhasebe ve Finansman Alan Şefi Cemil Şimşek tarafından gerçekleştirilen eğitime 2 idareci, 12 öğretmen, 75 öğrenci ve 3 personel katıldı. Eğitimde; Diyabetin bir hastalık değil, yaşam tarzı olduğu belirtilerek, diyabetin insan yaşamında başta beslenme alışkanlıkları olmak üzere bazı değişikliklerin oluşmasının gerektiğine vurgu yapıldı. Eğitimde daha sonra Bakanlık tarafından gönderilen diyabet ile ilgili kısa film ve duyurular öğrencilere izletilerek, soru ve cevap şeklinde öğrencilere gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

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