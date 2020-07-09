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Hisarcık'ta iki okul, bir öğrenci yurdunda doğalgaz dönüşüm çalışması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde iki okul, bir öğrenci yurdunda doğalgaz dönüşüm çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki okul, bir öğrenci yurdunda doğalgaz dönüşüm çalışmalarına başlandığı bildirildi.


İl Özel İdare Müdürlüğünce açılan ihaleyi kazanan firma tarafından Şehitler Ortaokulunda doğalgaz dönüşüm çalışmalarına başlandı.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ile Yenidoğan Mahallesinde bulunan 236 kişilik kız ve erkek öğrenci yurdunda devam edecek doğalgaz dönüşüm çalışmalarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı başlamadan tamamlanacağını belirtiler.


Bu arada Haziran ayı sonu itibarıyla tüm okullarda bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.

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