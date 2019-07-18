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Hisarcık'ta ikinci grup yolunda onarım çalışmaları

Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, ilçenin ikinci grup yolu olan Hamamköy, Sefaköy, Halifeler Alınören köyü ve Kızılçukur köylerini kapsayan buradan da Simav Kestel yolu ile ikinci bir alternatif bağlantı yolunda onarım çalışmalarının başladığını ifade etti.


İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlanan yol onarım çalışmalarının bir ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirten Var, “ Grup yolu onarım çalışmalarına katkıda bulunan başta Kaymakamımız Hasan Musab Okatan olmak üzere İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak'a ve İl Genel Meclis Üyelerimiz Mustafa Şen ile İbrahim Kılıç'a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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