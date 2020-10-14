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Hisarcık'ta il birincisi öğrenciye belgesi verildi

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında il birinciliği elde eden Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Halime Atasoy’a Birincilik Belgesi verildi.

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında il birinciliği elde eden Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Halime Atasoy'a Birincilik Belgesi verildi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Q-Bitz oyununda il birincisi olan Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Halime Atasoy'u sınıfında ziyaret ederek Birincilik Belgesini kendisine takdim etti.


Öğrenci ve öğretmenini tebrik eden Müdür İlhan Cebeci, bu başarının tüm öğrenciler için örnek olması ve yeni başarılara vesile olması temennisinde bulundu.

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