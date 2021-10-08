Hisarcık'ta ilçe sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi'nde ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

İlçe Devlet Hastanesini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlar ve görevli sağlık çalışanlarıyla sohbet etti ve personele çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

İlçe Devlet Hastanesinde düzenlenen ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği toplantı soru ve görüşlerin alınmasıyla sona erdi.