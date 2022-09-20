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Hisarcık'ta ilk ve ortaokul öğrencilerine ilk yardım eğitimi

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi görevlilerince ilk ve ortaokul öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi.


İlçe Devlet Hastanesinde görevli Ebe Hanife Baştoğ ve Melisa Uçan tarafından Atatürk İlkokulu 3. ve 4. Sınıf öğrencileri ile Seydi Resul Ortaokulu 5, 6, 7 ve 8 sınıf öğrencilerine, ilk yardım nedir? İlk yardımın önemi, solunum yolu haber tıkanıklıklarında ilk yardım, “Heımlıch Manevrası”, yanık, kanama, kaza ve yaralanmalarda nasıl bir yol izleyecekleri, nasıl davranacakları yaşa özel oyun ve animasyonlarla aktarıldı.


İlk yardım hakkında verilen eğitimlerde, öğrencilerde ilk yardım bilincinin yerleşmesi ve davranış değişikliğini hedefleniyor.

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