Hisarcık'ta İlk Yardım Kursu'na ilgi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan 'İlk Yardım Kursu'na DPÜ Meslek Yüksekokulu öğrencileri yoğun ilgi gösteriyor.

Kurs Öğretmeni Sağlık Teknisyeni Reyhan Öztürk nezaretinde DPÜ Meslek Yüksekokulu Amfisi'nde açılan ve çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan 37 kişinin katıldığı toplam 18 saat süreli İlk Yardım Kursu'nda, kursiyerlere; ilk yardım ile ilgili temel kavramlar, yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmasında, kanamalarda, yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulma gibi konularda eğitim veriliyor.

İlk Yardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilkyardım eğitimi almış olmalarının son derece önemli olduğunu söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, temel düzeyde ilkyardım eğitimi verilerek bireylerin bilinçlendirilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde İlk Yardım Kursu açmaya devam edeceklerini belirtti.