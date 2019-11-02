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Hisarcık'ta ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.


Öğrencilere trafik bilincinin kazandırılması amacıyla Cumhuriyet İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerine İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Polis Memurları Ömer Ünal ve Şuayip Yayla tarafından trafik kuralları, kontrollü yaya geçişi, yaya önceliği, trafik işaretleri ve kuralları ile emniyet kemeri kullanımı konuları detaylı olarak anlatıldı. Eğitimin ardından öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıtılıp çikolata ikramında bulunuldu.


Cumhuriyet İlkokulunda öğrenim gören 176 öğrencinin tamamına önümüzdeki günlerde sınıf bazında peyderpey trafik eğitimi verileceği belirtildi.

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