Hisarcık'ta ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Öğrencilere trafik bilincinin kazandırılması ve olabilecek kazaları en aza indirmek amacıyla Atatürk İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerine İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Polis Memurları tarafından trafik kuralları, kontrollü yaya geçişi, yaya önceliği, trafik işaret levhaları, emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarına inme binme konuları anlatıldı.

İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekipleri bu tür eğitimlerin ilkokullarda periyodik olarak verildiğini belirtiler.