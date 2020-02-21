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Hisarcık'ta ilkokul öğrencilerine yetenek taraması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk ilkokulunda resim, müzik ve beden eğitimi alanlarında belirlenmiş olan 70 öğrenciye yetenek taraması yapıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk ilkokulunda resim, müzik ve beden eğitimi alanlarında belirlenmiş olan 70 öğrenciye yetenek taraması yapıldı.


Okul Müdürü İsmail Değirmenci, her sınıftan daha önceden resim, müzik ve beden eğitimi alanlarında belirlenmiş olan 70 öğrenciye ilçede görevli branş öğretmenleri tarafından yetenek taraması yapıldığını belirtti.


Tarama sonucu yetenekli öğrenciler ilgi alanlarına göre kurslara yönlendirilecek.

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