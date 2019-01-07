Hisarcık'ta ilkokullar arası zeka oyunları ilçe finali

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından İlkokullar Arası Zeka Oyunları Turnuvası'nın final müsabakaları düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleştirilen Zeka Oyunları Turnuvası final müsabakalarına Cumhuriyet İlkokulundan 4, Atatürk İlkokulundan 2, Kutluhallar, Dereköy ve Karbasan İlkokullarından 1'er gruptan toplam 42 öğrenci katıldı. Müsabakalarda Qbitz, Mangala, Setcart, 9 Taş ve Piramit oyunları oynandı.

Turnuva sonunda Mangala oyununda; Tuğçe Beler birinci, Eylül Kantekin ikinci, Ömer Ünlü üçüncü oldu.

Qbitz oyununda; Fadime Ölmez birinci, Halime Atasoy ikinci, Yiğit Mahrum üçüncü oldu.

Setcard oyununda; Merve Okay birinci, Erva Zülal Sevinç ikinci, Sevim Azra Çiçek üçüncü oldu.

9 Taş oyununda; Mustafa Akpınar birinci, Eyüp Tarık Eroğlu ikinci, Ahmet Kahraman üçüncü oldu.

Piramit oyununda; Kamil Arda Akça birinci, Zekeriya Şen ikinci, Kamil Mintaş üçüncü oldu.

Hayli çekişmeli geçen final müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ilçe halkı ve esnafın katkılarıyla Kaymakam Furkan Başar, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ali Özdemir ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya tarafından çeşitli hediyeler verildi.