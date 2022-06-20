Hisarcık'ta İmam Hatip ve Kur'an kursu hocalarına Kur'an kursu semineri

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğünce 27 Haziran tarihinde başlayacak yaz Kur'an kursları için İmam Hatip ve Kur'an kursu hocalarına seminer verildi.

Diyanet Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen İlçe Müftüsü Sabahattin Akyol ve imam hatip Ahmet Alkan'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, yaz Kur'an kursu eğitiminin daha başarılı olabilmesi için eğitimle alakalı hususlar masaya yatırıldı.

İlçe Müftüsü Sabahattin Akyol, yaz Kur'an kurslarında gençlere en güzel hizmeti vermek için gayret gösterileceğini, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik tüm camilerde Kur'an kurslarının açılacağını söyleyerek, gençleri yaz Kur'an kurslarına katılmaya davet etti.