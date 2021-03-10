Hisarcık'ta “İstiklal Marşını Güzel ve Etkili Okuma” yarışması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk, orta ve liseler arası İstiklal Marşını Güzel ve Etkili Okuma Yarışması düzenlendi.

12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen İstiklal Marşını Güzel ve Etkili Okuma Yarışması için her okul öğrencilerinden gelen İstiklal Marşı okuma görüntülerini değerlendirerek birinci gelen öğrencinin videosunu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdi. Milli Eğitim Müdürlüğünde kurulan komisyon okullardan gelen videoları izleyerek, öğrencilerin diksiyon, ezbere okuma, vurgu ve tonlama, beden dilini kullanma, ses tonunu ve nefesini ayarlama ve konuya hakimiyet kriterlerini göz önüne alarak 100 üzerinden puan verdiler.

Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucu, ilkokullar arası yarışmada Cumhuriyet İlkokulundan Zeynep Şimal Tanık birinci, Karbasan İlkokulundan Ecrin Nisa Yavuz ikinci ve Dereköy İlkokulundan Ferhan Ceylin Efenk üçüncü oldu.

Ortaokullar arası yarışmada, Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulundan Münevver Şengül birinci, Dereköy Ortaokulundan Fadime Ölmez ikinci ve Şehitler Ortaokulundan Ayşe Naz Varol üçüncü oldu.

Liseler arası yarışmada, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden Rabia Düşer birinci, Anadolu İmam Hatip Lisesinden Muharrem Efe Candan ikinci ve Çok Programlı Anadolu Lisesinden Ayşe Coşar üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere İstiklal Marşının kabul yıl dönümü programında çeşitli hediyeler verilecek.