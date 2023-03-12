Hisarcık'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinlikleri

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine dair konuşmanın ardından öğrencilerin oratoryo gösterisi, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili hazırlanan video ile Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşının yazılış sürecini anlatan kısa film ilgiyle izlendi. Daha sonra İstiklal Marşı'nı güzel ve etkili okuma yarışmasında birinci gelen öğrenciler İstiklal Marşını birlikte okudu.

Programın sonunda ilk, orta ve liseler arası düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel ve etkili okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Hisarcık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Burak Kavaslar tarafından verildi.