İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık'ta işyerlerine Korona virüs denetimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında lokanta, restoran, kafe, berber ve kuaför salonlarında denetim gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında lokanta, restoran, kafe, berber ve kuaför salonlarında denetim gerçekleştirildi.


Korona Virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince lokanta, restoran, kafe, berber ve kuaför salonlarında yapılan denetim yapıldı. Ekipler, yaptıkları denetimlerde sosyal mesafeye ve maske eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.