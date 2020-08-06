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Hisarcık'ta işyerlerine “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” denetimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla Korona virüs tedbirleri denetimi yapıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla Korona virüs tedbirleri denetimi yapıldı.


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri Ferdi Osman Çetinel, Hastane Başhekimi Uzman Dr. Kadriye Arıkan, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, meslek odaları, polis, jandarma ve Belediye Zabıtasının katılımıyla ilçedeki konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, çay bahçesi, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, ticari taksiler, taksi durakları, park, piknik alanları ve bilumum yaşam alanlarında ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla başlatılan bugüne kadarki en kapsamlı denetimlerde ekipler tarafından rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verildi.

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