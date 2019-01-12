Hisarcık'ta ‘Itri ve Tıbbi Bitkiler Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi'

Adaçayı fidelerinin dikiminin Nisan ayı başında gerçekleşeceğini belirten Ali Var,” Birim alandan daha fazla verim elde edilmesi amacıyla Ocak ayı içerisinde yetiştiricilere yönelik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personellerince 72 saatlik “Itri ve Tıbbi Bitkiler Yetiştiriciliği” kursu açılacaktır” dedi.

Karbasan köylülerinin yıllardır ormandan çeşitli tıbbi ve ıtri bitkileri toplayıp satarak geçimlerini sağladıklarını söyleyen Var,” Bu köyümüz ilk kez 2016 yılında Özel İdare kaynaklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Itri ve Tıbbi Bitkiler Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi ile 52 dekar alanda 25 çiftçi 260 bin adaçayı fidesiyle desteklendi. Proje sayesinde daha önce ormanlık alanlardan toplanan adaçayı, köydeki 90 dekar kıraç ve eğimli arazilere dikimi yapılarak hem bu araziler değerlendirilmiş oldu, hem de çiftçilerimiz daha fazla gelir elde etmeye başladılar. Ayrıca 2018 yılında Genç Çiftçi projesiyle Ümmü Altınışık isimli bayan çiftçimiz ıtri ve tıbbi bitkilerin işlenmesine yönelik tesis kurulumuyla desteklenmiştir. 2019 yılı İl Özel İdaresi bütçesinden Itri ve Tıbbi Bitkiler Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesiyle çiftçilerin 23 dekar alanda 115 bin adaçayı fidesi ile desteklenecek, böylece köyde üretilen adaçayı köydeki işleme tesisinde distilasyon makinesiyle yağı çıkartılarak üretilen adaçayına katma değer katılıp çiftçilerin gelir düzeylerinin iyileşmesi ve köyden kente göçün engellenmesi hedeflenmektedir. İlçemizdeki Itri ve Tıbbi Bitkiler Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi katkılarından dolayı Kaymakamımıza, İl Özel İdaresine, İl Genel Meclisi Başkanına, Meclis üyelerimize, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.