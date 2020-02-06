Hisarcık'ta kablo hırsızları köyü telefon ve internetsiz bıraktı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hamamköy'de kablo hırsızları tarafından kesilen 8 telefon direğinin yerine yenilerinin dikilmemesi ve kopan hatlar yüzünden köyde bir aydan bu yana internet yok, sabit telefonlar ise çalışmıyor.

Köy muhtarı Ahmet Çalışkan, Hanyeri mevkiinde kablo hırsızları tarafından kesilen 8 telefon direğinin yerine dikilmesi için yetkililere gerekli müracaatı yaptıklarını belirterek, ”Kesilen direkler ve kopan hatlar yüzünden köyümüzde 1 ayı aşkın süredir internet yok ve sabit telefonlar çalışmıyor. Yetkililerce bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmadı. Kablo hırsızlarının ceremesini köylü vatandaş çekiyor. Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz” dedi.